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نقل ترددي بين الحرم النبوي وقباء

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أطلقت أمانة منطقة المدينة المنورة المرحلة التجريبية لخدمة النقل الترددي من وإلى المسجد النبوي الشريف، مرورًا بمسجد قباء وصولاً لميدان سيد الشهداء، من خلال 100 عربة كهربائية، والتي تُعد النواة الأولى لخدمات النقل الفردي، وبناء منظومة النقل المنتظم على مدار الساعة بين الطرق المؤدية من وإلى المسجد النبوي الشريف.

وذكرت الأمانة أن الخدمة في مرحلتها الأولى تهدف إلى نقل الأفراد بعربات تستوعب ما بين 5 إلى 7 أشخاص، وباصات كهربائية إضافة الى قطار يحمل 60 شخصًا، ضمن مسار جادة قباء، والمنطقة المركزية، ثم ميدان سيد الشهداء.

مشيرة إلى أن المستهدف خلال الستة الأشهر القادمة بلوغ عدد العربات الكهربائية يصل إلى 500 عربة نقل منتظمة.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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