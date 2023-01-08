نقل ترددي بين الحرم النبوي وقباء

وذكرت الأمانة أن الخدمة في مرحلتها الأولى تهدف إلى نقل الأفراد بعربات تستوعب ما بين 5 إلى 7 أشخاص، وباصات كهربائية إضافة الى قطار يحمل 60 شخصًا، ضمن مسار جادة قباء، والمنطقة المركزية، ثم ميدان سيد الشهداء.
مشيرة إلى أن المستهدف خلال الستة الأشهر القادمة بلوغ عدد العربات الكهربائية يصل إلى 500 عربة نقل منتظمة.
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