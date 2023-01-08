التواصل والتجارب الإبداعية بملتقى الاتصال المؤسسي

تنظم الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ملتقى مديري الاتصال المؤسسي الثاني بعنوان «التواصل الفعال في بيئة متجددة» برعاية محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، حيث سيتضمن الملتقى الذي تنطلق أعماله الثلاثاء في مقر الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض، ويستمر لمدة يومين، عددا من الجلسات بحضور ومشاركة نخبة من المتخصصين.

تواصل فعال

يترأس عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الحيزان الجلسة الحوارية الأولى «الاتصال المؤسسي وبناء العلاقات الفعالة بين المنظمة وجماهيرها»، فيما سيتحدث فيها نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلاقات والإعلام الدكتور عبدالرحمن عبدالقادر عن مفهوم الاتصال المؤسسي وعوامل نجاحه، كما سيتحدث المستشار في الاتصال الإستراتيجي إبراهيم الروساء عن بناء الصورة الذهنية في المنظمات وسبل تنميتها، فيما سيتطرق مؤسس شركة الاتصال المؤثر ورئيس مجلس إدارة جمعية التواصل المؤسسي منذر محمود طيب إلى التواصل الداخلي الفعّال.

فئات مستهدفة

وتحمل الجلسة الحوارية الثانية عنوان «الاتجاهات الحديثة في قطاع الاتصال والتواصل» والتي سيترأس جلستها عضو مجلس إدارة كتاب الرأي سلطان المالك، ويتحدث فيها الرئيس التنفيذي لشركة مزيج للاستشارات التسويقية وعضو مجلس الشورى السابق الدكتور عبيد العبدلي عن التسويق في القطاع الحكومي، كما سيتحدث طارق الأحمري المستشار والأكاديمي في مجال التواصل عن الإبداع في المحتوى الرقمي، كما سيتطرق مدير عام الاتصال الإستراتيجي بالهيئة العامة للعقار تيسير المفرج عن صناعة الرسائل الإقناعية للفئات المستهدفة.

تجارب إبداعية

وستستعرض الجلسة الحوارية الثالثة التجارب الاتصالية الإبداعية، والتي تدير جلستها المتخصصة في الاتصال التسويقي الدكتورة رانيا الشريف، ويشارك فيها رئيس مجلس إدارة جمعية (إعلاميون) الدكتور سعود الغربي، حيث سيستعرض فيها التجارب الاتصالية الناجحة في القطاعات المحلية والدولية، كما سيشارك المستشار الإعلامي ماجد الغامدي في استعراض تجارب اتصالية للظهور الجماهيري، كما سيشارك مدير الاتصال المؤسسي بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية إسماعيل المطاوعة، ومدير الاتصال المؤسسي بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة هاني باهويني.

صناعة المحتوى

وسيختتم الملتقى أعماله الأربعاء بورشات عمل متنوعة منها تفعيل دور الاتصال المؤسسي في المنظمات يقدمها المستشار والخبير في الاتصال نايف الضيط، وفن البروتوكولات في المناسبات والفعاليات يقدمها مدير الإعلام والتواصل في معرض الدفاع العالمي عبدالعزيز الوصيفر، بالإضافة إلى ورشة عمل عن صناعة المحتوى الإعلامي يقدمها مسؤول الاتصال المؤسسي في الكلية التقنية بالأحساء وليد الشويهين.

أهداف الملتقى

- الوعي بأهمية التخطيط الاحترافي في العلاقات العامة والاعلام

- التعرف على المهارات الحديثة في مجال الشبكات الاجتماعية

- القدرة على إنتاج محتوى احترافي في المنصات الرقمية

- القدرة على كتابة وتحرير المواد الإعلامية

- رفع الوعي في مجال تنظيم الفعاليات وتطبيق آليات البروتوكولات

- تبادل الخبرات من خلال مشاركة الخبرات الأكاديمية والممارسين في صناعة التواصل