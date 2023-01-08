السعودية اليوم / الدراسة "عن بعد" في جامعة القصيم غداً



بريدة 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس

قرَّرت جامعة القصيم تحويل الدراسة الحضورية غدًا الاثنين 16 / 6 / 1444هـ إلى نظام الدراسة "عن بعد" للطلاب والطالبات في جميع الكليات والفروع؛بناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد، ونظرًا للتقلبات الجوية المُتوقَّعة، والأجواء الرعدية الممطرة بمنطقة القصيم.

// انتهى //

22:07ت م

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