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السعودية اليوم / البريطاني دينيس: مشاركتي في مهرجان الإبل نبعت من حبي أهل السعودية وموروثهم

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الصياهد 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس
أكد المشارك في شوط المنظمة الدولية للإبل البريطاني بامفورد دينيس أنطوني، أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يمثِّل محطة عالمية ينطلق من خلالها محبو هذه في مختلف أرجاء العالم.
وأشار إلى أن مشاركته اليوم في الشوط الدولي هي الأولى في المهرجان، مؤكداً أن ما دفعه لذلك هو حبه أهل المملكة العربية وموروثهم، إضافة إلى تشجيع الأصدقاء، وجودة التنظيم الذي لاحظه خلال زيارته المهرجان العام الماضي.
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21:58ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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