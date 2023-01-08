

الصياهد 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس

أكد المشارك في شوط المنظمة الدولية للإبل البريطاني بامفورد دينيس أنطوني، أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يمثِّل محطة عالمية ينطلق من خلالها محبو هذه

وأشار إلى أن مشاركته اليوم في الشوط الدولي هي الأولى في المهرجان، مؤكداً أن ما دفعه لذلك هو حبه أهل المملكة العربية

// انتهى //

21:58ت م

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الصياهد 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسأكد المشارك في شوط المنظمة الدولية للإبل البريطاني بامفورد دينيس أنطوني، أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يمثِّل محطة عالمية ينطلق من خلالها محبو هذه الرياضة في مختلف أرجاء العالم.وأشار إلى أن مشاركته اليوم في الشوط الدولي هي الأولى في المهرجان، مؤكداً أن ما دفعه لذلك هو حبه أهل المملكة العربية السعودية وموروثهم، إضافة إلى تشجيع الأصدقاء، وجودة التنظيم الذي لاحظه خلال زيارته المهرجان العام الماضي.// انتهى //21:58ت م0182

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / البريطاني دينيس: مشاركتي في مهرجان الإبل نبعت من حبي أهل السعودية وموروثهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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