السعودية اليوم / وزير التعليم يلتقي قيادات جامعة جدة



جدة 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس

التقى معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان اليوم ، ‫معالي رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، ووكلاء وعمداء وقيادات الجامعة الإدارية والأكاديمية.

واطلع معاليه - خلال اللقاء- على عرضٍ عن ‫رؤية جامعة جدة "الجامعة

إثر ذلك عقد معاليه لقاءً مفتوحاً مع منسوبي الجامعة من الهيئتين الإدارية والأكاديمية؛ لمناقشة المقترحات والرد على الاستفسارات، مستمعاً لعرض عن هيكلة البرامج الأكاديمية، والهيكل التنظيمي للجامعة.

حضر اللقاء معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري، وأمين مجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد الصالح.

// انتهى //

21:56ت م

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جدة 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسالتقى معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان اليوم ، ‫معالي رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، ووكلاء وعمداء وقيادات الجامعة الإدارية والأكاديمية.واطلع معاليه - خلال اللقاء- على عرضٍ عن ‫رؤية جامعة جدة "الجامعة السعودية الحديثة" وإنجازاتها المختلفة.إثر ذلك عقد معاليه لقاءً مفتوحاً مع منسوبي الجامعة من الهيئتين الإدارية والأكاديمية؛ لمناقشة المقترحات والرد على الاستفسارات، مستمعاً لعرض عن هيكلة البرامج الأكاديمية، والهيكل التنظيمي للجامعة.حضر اللقاء معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري، وأمين مجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد الصالح.// انتهى //21:56ت م0179

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