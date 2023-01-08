السعودية اليوم / انطلاق برنامج "تأصيل نهج الاعتدال وتعزيز الأمن الفكري" بجامعة الملك خالد



أبها 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس

انطلقت صباح اليوم أعمال برنامج "تأصيل نهج الاعتدال وتعزيز الأمن الفكري" التدريبي وذلك في رحاب المدينة الجامعية بالقرعاء، الذي يقام بالتعاون بين جامعة الملك خالد - ممثلة في وحدة التوعية الفكرية- وجامعة الملك عبدالعزيز - ممثلة في معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال- ويستمر البرنامج 4 أيام.

وأشاد معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، بمستهدفات البرنامج والتعاون القائم بين الجامعتين في سبيل تعزيز الأمن الفكري ونشر ثقافة الاعتدال.

فيما أوضح المشرف على وحدة التوعية الفكرية بالجامعة الدكتور عبدالرحمن الموسى، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى إرساء أسس التواصل الثقافي والحضاري والإنساني لدى المستفيد، وترسيخ مفاهيم الأمن الفكري، وتطبيق إستراتيجيات الذكاء الثقافي؛ للتعامل مع الفرص والتحديات الفكرية في ظل ممارسات الإعلام الجديد.

ويتضمَّن البرنامج التدريبي عددًا من المجالات الأساسية والمحاور الحيوية المعاصرة التي تكفل الانتساب الحضاري للإنسان السعودي إلى القيم الكونية والثقافية والإنسانية، وكذلك ركائز الوعي الفكري، والصورة الذهنية للهوية

كما يشتمل البرنامج التدريبي على عدة محاور؛ أبرزها: الأمن الفكري، والخطاب الفكري ودلالته، والإعلام الجديد ودوره في تحقيق الولاء والانتماء، وسيكولوجية التطرف وآليات التعامل معها، والأبعاد السوسيولوجية للتطرف وآليات التعامل معها، والأبعاد السياسية وصناعة التطرف وآليات التعامل معها.

// انتهى //

21:47ت م

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أبها 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسانطلقت صباح اليوم أعمال برنامج "تأصيل نهج الاعتدال وتعزيز الأمن الفكري" التدريبي وذلك في رحاب المدينة الجامعية بالقرعاء، الذي يقام بالتعاون بين جامعة الملك خالد - ممثلة في وحدة التوعية الفكرية- وجامعة الملك عبدالعزيز - ممثلة في معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال- ويستمر البرنامج 4 أيام.وأشاد معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، بمستهدفات البرنامج والتعاون القائم بين الجامعتين في سبيل تعزيز الأمن الفكري ونشر ثقافة الاعتدال.فيما أوضح المشرف على وحدة التوعية الفكرية بالجامعة الدكتور عبدالرحمن الموسى، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى إرساء أسس التواصل الثقافي والحضاري والإنساني لدى المستفيد، وترسيخ مفاهيم الأمن الفكري، وتطبيق إستراتيجيات الذكاء الثقافي؛ للتعامل مع الفرص والتحديات الفكرية في ظل ممارسات الإعلام الجديد.ويتضمَّن البرنامج التدريبي عددًا من المجالات الأساسية والمحاور الحيوية المعاصرة التي تكفل الانتساب الحضاري للإنسان السعودي إلى القيم الكونية والثقافية والإنسانية، وكذلك ركائز الوعي الفكري، والصورة الذهنية للهوية السعودية ، والتيارات الفكرية والسياسية المعاصرة، كما يتناول البرنامج أنماط التفكير، ومخاطر الاضطراب الفكري، والتطرف والإرهاب وكيفية التعامل معهما.كما يشتمل البرنامج التدريبي على عدة محاور؛ أبرزها: الأمن الفكري، والخطاب الفكري ودلالته، والإعلام الجديد ودوره في تحقيق الولاء والانتماء، وسيكولوجية التطرف وآليات التعامل معها، والأبعاد السوسيولوجية للتطرف وآليات التعامل معها، والأبعاد السياسية وصناعة التطرف وآليات التعامل معها.// انتهى //21:47ت م0177

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.