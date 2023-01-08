شكرا لقرائتكم المتبرع للمتسولين قد يواجه عقوبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح المحامي رياض العنقري، أن المتبرع للمتسولين قد يواجه المسألة القانونية في حال ذهبت الأموال إلى جهات مشبوهة.

التأكد من حسن نية المتبرع

ولفت المحامي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، اليوم الاثنين، إلى أنه من المفترض في تلك الحالة التحقيق مع المتبرع للتأكّد من حسن نية المتبرع؛ لذلك يجب أن يقوم المتبرع بالتحري قبل التبرع.

ظاهرة التسول

وحذر العنقري من التعاطف مع المتسولين، مؤكدًا أن ظاهرة التسول يتم استخدامها ضد الوطن، وشدد على أهمية اللجوء إلى المنصات القانونية للتبرع، لأنها آمنة، ويكون المتبرع خلالها بعيدًا عن المساءلة.