شكرا لقرائتكم ضبط شخصين بحوزتهما 17.3 كجم من الميثامفيتامين المخدِّر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الجهاز النظير في دولة قطر على مقيم من الجنسية الباكستانية ووافد بتأشيرة “توصيل بضائع” من الجنسية السورية بالمنطقة الشرقية، بحوزتهما (17.3) كيلوجراماً من مادة الميثامفيتامين المخدِّر (الشبو) ومبلغ مالي.

تم إحالتهما إلى النيابة

وبحسب بيان مكافحة المخدرات، جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.