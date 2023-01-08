

أبها 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس

نظَّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير-بالتعاون مع إدارة الصحة المدرسية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة- ملتقى "الصحة النفسية والألعاب الإلكترونية"، بحضور 550 مشرفاً ومشرفةً وموجهاً وموجهةً صحيِّين، و6000 طالب وطالبة.

ويهدف الملتقى إلى التحذير من التأثيرات السلبية على سلوك الطفل والمراهق من حيث انعكاس أساليب العنف والسلوكيات السلبية التي لاتنتمي إلى القيم الإسلامية، متناولاً عدداً من المحاور؛ أبرزها: الأجهزة الذكية، ضرورة أم رفاهية، وإدمان الأجهزة الذكية - حقيقة أم خرافة -، وفوائد استخدام الأجهزة الذكية، وأضرار استخدامها، بالإضافة إلى قواعد الاستخدام الأمثل للأجهزة الذكية.

واُختتم اللقاء بعرض "فيديو" توعوي، وعدد من المشاركات والمداخلات.

// انتهى //

21:10ت م

0174





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 6000 طالب وطالبة في ملتقى "الصحة النفسية والألعاب الإلكترونية" بعسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.