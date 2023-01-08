السعودية اليوم / تعليم القصيم : الدراسة يوم غدٍ الاثنين "عن بعد"



بريدة 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس

قرَّرت إدارة التعليم بمنطقة القصيم أن تكون الدراسة يوم غدٍ الاثنين 16 / 6 / 1444 هـ "عن بُعد" عبر "‫

ويأتي هذا القرار بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

// انتهى //

21:09ت م

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بريدة 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسقرَّرت إدارة التعليم بمنطقة القصيم أن تكون الدراسة يوم غدٍ الاثنين 16 / 6 / 1444 هـ "عن بُعد" عبر "‫ منصة مدرستي ‬" لجميع الطلبة والطالبات، ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‫تعليم القصيم ومكاتب التعليم.ويأتي هذا القرار بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.// انتهى //21:09ت م0173

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