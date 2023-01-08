السعودية اليوم / العراقي الرفيعي يُتوج بشوط المنظمة الدولية للإبل



الصياهد 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس

حقَّق العراقي وطبان جابو عباس الرفيعي، المركز الأول في شوط المنظمة الدولية للإبل، ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار "همة طويق".

وأعلنت لجنة التحكيم النهائي، اليوم الأحد ، نتائج الفائزين بالشوط؛ إذ جاء بالمركز الثاني "الليبي" أحمد محمد أما قنيدي، ونال المركز الثالث "المصري" عمرو محمد شبل الجارية، وجاء مواطنه

محمد لطفي السيد فودة بالمركز الرابع، وخامساً "العراقي" عبدالله بن داهي التوبي.

وعبَّر العراقي وطبان جابو عباس الرفيعي، عن سعادته بنيل المركز الأول في هذا الشوط، مؤكداً فخره بالمشاركة في مسابقات المهرجان، مثمناً لجميع القائمين عليه جهودهم، حيث أصبح المهرجان محطة عالمية من خلال مشاركة العديد من الدول في فعالياته، لافتاً النظر إلى أنه عازم على المشاركة في الأعوام القادمة بمسابقات الهجيج والشوط الدولي.

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21:00ت م

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