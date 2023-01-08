

الصياهد 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس

حصد المواطن موسى بن محمد الموسى، المركز الأول في شوط سيف الملك لون الوضح بالمنقية "مصيحات" ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار "همة طويق".

وأعلنت لجنة التحكيم النهائي - اليوم الأحد- نتائج الفائزين بالشوط؛ إذ جاء بالمركز الثاني المواطن عبدالله بن مطلق القريني، وحقَّق المركز الثالث المواطن حمدان بن عبدالله الشيباني، والمركز الرابع المواطن محمد عوض،وفي المركز الخامس المواطن فهد بن مسعود بن جحنة، وسادساً المواطن نايف بن نماس العتيبي، وفاز بالمركز السابع المواطن محمد بن سعد النفيعي، ونال المركز الثامن المواطن غازي بن مشعان العتيبي، وجاء بالمركز التاسع المواطن نايف بن مشعل الشيباني.

// انتهى //

20:46ت م

0167





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المنقية "مصيحات" تحقِّق المركز الأول في شوط سيف الملك لون الوضح بمهرجان الإبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.