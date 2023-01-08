السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تعلن تعليق الدراسة حضورياً غداً وتحويلها عن بعد



عرعر 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس

أعلنت جامعة الحدود الشمالية تعليق الدراسة حضورياً غدًا وتحويلها عن بعد، بجميع مقرَّات الجامعة وفروعها.

وأوضحت الجامعة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة؛ فقد تقرَّر تحويل الدراسة ليوم غدٍ الاثنين 2023/1/9م إلى نظام الدراسة "عن بُعد" وتؤجل اختبارات يوم غدٍ إلى يوم الثلاثاء 2023/1/17م‏ بجميع مقرات الجامعة وفروعها.

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20:39ت م

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