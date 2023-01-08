السعودية اليوم / مذكرة تفاهم بين الطيران المدني" و "جامعة الإمام" لتعزيز البحث العلمي في مجال الطيران



الرياض 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس

وقَّع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ومعالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري في مقر الهيئة بمدينة الرياض اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والشراكات الفاعلة والإسهام في بناء الاقتصاد المعرفي وخدمة المجتمع، وتعزيز البحث العلمي في مجال الطيران.

وتأتي هذه الشراكة ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني لتعزيز نطاق التعاون في مجالات الأمن السيبراني، وحماية البيانات، والاقتصاد، والإعلام والتواصل المؤسسي، وإدارة المحتوى الإعلامي- وإدارة المخاطر، وغيرها، التي تحرص الهيئة على تفعيلها مع الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة في المجالات البحثية والعلمية والتدريب العملي من خلال رؤية تخصصية أكاديمية؛ حرصاً منها على مواكبة أحدث التطورات في مجال البحث والتطوير، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وتهدف المذكرة إلى تحديد مجالات التعاون والاستثمار في المجالات البحثية والأكاديمية والإعلامية والاتصالية بمجال الطيران، بما يسهم في استمرارية النهوض بمستوى القطاع وإبراز قدراته لتحقق رؤية المملكة 2030م.

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19:59ت م

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