شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حقيقة إساءة أبو بكر للبرتغالي كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، حقيقة إساءة الكاميروني فينسنت أبو بكر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السابق، إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الجديد.

وأثار تصريح منسوب للكاميروني فينسنت أبو بكر، المهاجم السابق للنصر السعودي، الكثير من اللغط على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان النصر، قرر فسخ عقد أبو بكر من أجل قيد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بدلًا منه في قائمة العالمي، والذي تم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، وموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، تصريحا منسوبا للمهاجم الكاميروني، يقول فيه: "لطالما اعتقدت أن ميسي أفضل من رونالدو، وبعد التدرب مع كريستيانو، أدركت أنني كنت على صواب".

ورغم نشر "موندو" و"كالتشيو ميركاتو" هذا التصريح اليوم، إلا أنه انتشر بغزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب توقيع رونالدو بشكل رسمي مع النصر السعودي.

وأوضحت التقارير، أنه لم يظهر أي فيديو للمهاجم الكاميروني أثناء الإدلاء بهذا التصريح، كما أن المصادر التي نشرته لم توضح الوسيلة الإعلامية التي قال أبو بكر هذه الكلمات من خلالها.