شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال يؤكد قدرة فريقه على الفوز أمام ريال مدريد والتتويج بالمونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعرب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن سعادته بمستوى فريقه، مشيرًا إلى أنهم يمكنهم الفوز أمام ريال مدريد الإسباني، بهذا المستوى.

وأكد النيجيري أوديون إيجالو مهاجم الزعيم خلال مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه يؤمن بقدرة الهلال على التتويج بلقب كأس العالم للأندية، وقهر كبار أندية العالم.

وقال إيجالو: "الهلال فريق طموح جدا، ولا يقبل الخسارة، ومنذ أن انضممتُ للفريق، حققنا فوزا في كل بطولة خضناها، محليا أو بدوري الأبطال وكأس العالم للأندية".

وتابع: "كل مباراة نخوضها بمثابة نهائي. نتطلع لرفع كل كأس، وينطبق الأمر نفسه على كأس العالم للأندية، وكل شيء ممكن في كرة القدم، يمكننا الفوز أمام ريال مدريد، لم يعد بإمكان المرء أن يتوقع ما الذي سيحصل، فإذا بذلت جهدا وقاتلت ببسالة داخل الملعب فيمكنك القيام بكل شيء".

وأضاف: "فلنأخذ المغرب في كأس العالم 2022 على سبيل المثال. لم يتوقع أحد أنهم يملكون أي فرصة، ولكنهم بلغوا نصف النهائي، وكادوا أن يتأهلوا للنهائي، أعتقد أن بمقدور الهلال الصمود وبلوغ النهائي والفوز به، لأن كل شيء ممكن في عالم كرة القدم إن بذلت الجهد المطلوب وآمنت بنفسك".

وحول إمكانية مواجهة بنزيما في كأس العالم للأندية، قال: "إنه بالنسبة لي أفضل رأس حربة في العالم حاليا، قدم أداءً مذهلًا في العامين الماضيين، وأنا سعيد جدا بالجوائز التي نالها".

واستطرد: "لا مكان للهزيمة لدى جماهير الهلال، فهم يحبون كرة القدم، حالما انضممتُ إلى النادي، أدركتُ أن التركيز منصبٌّ على الفوز فقط، بغض النظر عن البطولة، ولا يهم أسلوب الفريق أو مكان اللعب، دائما ما يسافرون لتشجيع ناديهم، بانتظار الفريق نجاحات كبيرة".

واختتم: "جمهورنا سيتوجه لكأس العالم للأندية في المغرب من أجل دعمنا، إننا سعداء للغاية دائما ما يساندوننا، حتى في أصعب اللحظات، المهمة من دونهم أصعب بكثير، إنهم اللاعب رقم 12 في الفريق"