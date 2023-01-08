شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من الرويعي قبل مباراة منتخب السعودية أمام العراق بخليجي 25 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام أحمد الرويعي مساعد مدرب مساعد منتخب السعودية، بالتعليق على استعدادات المنتخب السعودي لمواجهة العراق، في خليجي 25.

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة نظيره منتخب العراق، غدًا الإثنين، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة خليجي 25.

وتحدث الرويعي خلال المؤتمر الصحفي: نجحنا في تحقيق الفوز في اللقاء الأول، مباراة العراق صعبة، ولكن الكل لديه الطموح، نحن بكاملالاستعداد ونحترم الجميع، ونطمح لتقديم مباراة جيدة تشرف الكرة الخليجية.

وأضاف: نلعب مباراة كل يومين وبالتالي لا بد أن نعمل بمبدأ التناوب والمداورة بين اللاعبين، نحن بحاجة للجميع وكلهم أكفاء، ولا نخشىأحدًا، لكل مباراة ظروفها، قادرون على تخطي أية عقبة لتحقيق هدفنا.

وأشار: بالنسبة لنا كل لاعبينا نجوم، لا يوجد ما يسمى منتخب رديف، الجمهور العراقي سيكون نقطة قوة تضفي الإثارة على المباراة.

وأتم: هدفنا تحقيق لقب خليجي 25، نعمل على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في أول مباراة، نعاني بسبب نقص الانسجام بين اللاعبين لكنذلك الأمر سوف يتطور مع مرور الوقت.