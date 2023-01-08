شكرا لقرائتكم تعليم القصيم: الدراسة عبر منصة مدرستي غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة تعليم القصيم، استمرار الدراسة عن بُعد غدًا الاثنين، عبر منصة مدرستي؛ وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

عبر منصة مدرستي

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر استمرار الدراسة يوم غدٍ الاثنين 16/ 6/ 1444هـ عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم القصيم ومكاتب التعليم.

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أعلن الدكتور محمد يحيى الشهري، رئيس جامعة الحدود الشمالية، عن تحويل الدراسة غدًا الاثنين إلى نظام التعليم عن بُعد.

وقال الشهري عبر حسابه بموقع “تويتر”: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة؛ فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم غدٍ الاثنين إلى نظام إدارة التعلم عن بُعد، وتؤجل اختبارات يوم غدٍ إلى يوم الثلاثاء 17/ 1/ 2023م بجميع مقرات الجامعة وفروعها”.