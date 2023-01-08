شكرا لقرائتكم الدراسة عن بعد بجامعة أم القرى غدًا وتأجيل الاختبارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة أم القرى أن الدراسة يوم غد الاثنين ستكون عن بعد في جميع مقراتها وكليات المحافظات.

وقالت الجامعة في تغريدة لها عبر تويتر: بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا من الجامعة على اتخاذ إجراءات السلامة، فقد تقرر أن تكون الدراسة “عن بعد” ليوم غدٍ الاثنين 16/ 6/ 1444هـ، في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات.

قد يهمّك أيضاً

تأجيل الاختبارات

كذلك أعلنت عمادة القبول والتسجيل أنه سيتم تأجيل الاختبارات الفصلية/ النصفية (إن وُجدت) إلى موعد المحاضرة الحضورية.

جامعة الطائف

وكانت جامعة الطائف، قررت تعليق الدراسة غدًا الاثنين بالحوية وكافة الفروع؛ بناء على تحذيرات المركز الوطني للأرصاد.

وقالت الجامعة في بيان صادر عنها: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة منسوبي الجامعة، فقد تقرر تعليق الدراسة غدًا الاثنين بالحوية وكافة الفروع، على أن يكون حضور الطلبة عبر “البلاك بورد”.