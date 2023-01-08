شكرا لقرائتكم الدراسة عن بُعد غدًا بجامعة الحدود الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن الدكتور محمد يحيى الشهري، رئيس جامعة الحدود الشمالية، عن تحويل الدراسة غدًا الاثنين إلى نظام التعليم عن بُعد.

وقال الشهري عبر حسابه بموقع “تويتر” “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة؛ فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم غدٍ الإثنين إلى نظام إدارة التعلم عن بُعد، وتؤجل اختبارات يوم غدٍ إلى يوم الثلاثاء 2023/1/17م

بجميع مقرات الجامعة وفروعها”.

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جامعة الطائف

وكانت جامعة الطائف، قررت تعليق الدراسة غدًا الاثنين بالحوية وكافة الفروع، بناء على تحذيرات المركز الوطني للأرصاد.

وقالت الجامعة في بيان صادر عنها “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة منسوبي الجامعة، فقد تقرر تعليق الدراسة غدًا الاثنين بالحوية وكافة الفروع، على أن يكون حضور الطلبة عبر “البلاك بورد”.