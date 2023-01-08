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الدراسة عن بُعد غدًا بجامعة الحدود الشمالية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن الدكتور محمد يحيى الشهري، رئيس جامعة الحدود الشمالية، عن تحويل الدراسة غدًا الاثنين إلى نظام التعليم عن بُعد.

وقال الشهري عبر حسابه بموقع “تويتر” “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة؛ فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم غدٍ الإثنين إلى نظام إدارة التعلم عن بُعد، وتؤجل اختبارات يوم غدٍ إلى يوم الثلاثاء 2023/1/17م
بجميع مقرات الجامعة وفروعها”.

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جامعة الطائف

وكانت جامعة الطائف، قررت تعليق الدراسة غدًا الاثنين بالحوية وكافة الفروع، بناء على تحذيرات المركز الوطني للأرصاد.

وقالت الجامعة في بيان صادر عنها “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة منسوبي الجامعة، فقد تقرر تعليق الدراسة غدًا الاثنين بالحوية وكافة الفروع، على أن يكون حضور الطلبة عبر “البلاك بورد”.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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