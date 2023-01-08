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استمرار الدراسة غدًا عن بعد في مدارس حفر الباطن

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الرياض - محمد الوسيري - قررت إدارة التعليم في حفر الباطن استمرار الدراسة عن بعد غدًا عبر .

وقالت الإدارة إنه حرصًا على سلامة الجميع .. وبناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ، فقد تقرر استمرار الدراسة عن بُعد  عبر منصة مدرستي ليوم غد الاثنين 16/ 6 / 1444هـ للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومدارس مكتب التعليم بمحافظة حفر الباطن.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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