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شكرا لقرائتكم استمرار الدراسة غدًا عن بعد في مدارس حفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - قررت إدارة التعليم في حفر الباطن استمرار الدراسة عن بعد غدًا عبر منصة مدرستي.
وقالت الإدارة إنه حرصًا على سلامة الجميع .. وبناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ، فقد تقرر استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي ليوم غد الاثنين 16/ 6 / 1444هـ للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومدارس مكتب التعليم بمحافظة حفر الباطن.
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