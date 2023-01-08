شكرا لقرائتكم استمرار الدراسة غدًا عن بعد في مدارس حفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قررت إدارة التعليم في حفر الباطن استمرار الدراسة عن بعد غدًا عبر منصة مدرستي. وقالت الإدارة إنه حرصًا على سلامة الجميع .. وبناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ، فقد تقرر استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي ليوم غد الاثنين 16/ 6 / 1444هـ للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومدارس مكتب التعليم بمحافظة حفر الباطن. قد يهمّك أيضاً