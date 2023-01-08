شكرا لقرائتكم تحويل الدراسة عن بعد في حائل غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قررت إدارة تعليم حائل تعليق الدراسة الحضورية غدًا وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي.

وقالت الإدارة إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي، ليوم غدٍ الاثنين ١٦ /٦ / ١٤٤٤هـ في جميع مدارس منطقة حائل، للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.