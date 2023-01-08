شكرا لقرائتكم بناء على تقارير الأرصاد.. تعليق الدراسة الحضورية في جدة ورابغ وخليص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قررت إدارة تعليم جدة تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس جدة ورابغ وخليص.

وقالت الإدارة إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، المتوقعة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة ؛ عليه ستكون الدراسة ليوم غدِ الإثنين 16 /6/ 1444 بمدارس محافظة جدة ورابغ وخليص عبر منصة مدرستي، للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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تعليق الدراسة الحضورية

أعلنت إدارة تعليم الشمالية استمرار الدراسة عن بعد غدًا عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي.

وقالت الإدارة في بيات لها إنه وفقًا لما تم رصده ومتابعته وحرصًا على سلامة الجميع، وبناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، تقرر استمرار الدراسة وتحويلها عن بُعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي، الاثنين 06/16/ 1444 في جميع مدارس المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها (للطلاب والهيئتين الإدارية والتعليمية بالمدارس).

تعليم الطائف

وكانت إدارة تعليم الطائف أعلنت عن تعليق الدراسة الحضورية يوم غد الاثنين بمدارس تعليم الطائف والمحافظات التابعة له وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي.

وقالت الإدارة إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب/ات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي/ات مكاتب التعليم، فقد تقرر استمرار الدراسة عن بعد يوم غدٍ الاثنين بـتعليم الطائف والمحافظات التابعة له تعليمياً؛ وستكون الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.

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