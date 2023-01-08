وظائف شاغرة لدى NOMAC في 3 مدن

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من الشعيبة، ورابغ، والشقيق.

تفاصيل وظائف نوماك

وأبرزت شركة نوماك أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس تخطيط أول (الشعيبة).

– مشرف عمليات مناوب (رابغ).

– مهندس الأجهزة والتحكم (الشقيق).

– فني الأجهزة والتحكم (رابغ).

– مسؤول إدارة الأنظمة (رابغ).

– مهندس كهرباء (الشعيبة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)