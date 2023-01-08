بحضور أمير مكة.. 3 وزراء يناقشون الرؤية المستقبلية لخدمة ضيوف الرحمن

يشارك، اليوم «الاثنين»، 3 وزراء في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة «إكسبو الحج» 2023، برعاية من مستشار خادم الحرمين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وتنظمه وزارة الحج والعمرة، بحضور وفود من 57 دولة.

وتُسلط الجلسة الافتتاحية الضوء على جهود السعودية، في خدمة الحجاج والمعتمرين، في ظل الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، لمنظومة الحج والعمرة، وتناقش الجلسة مستهدفات رؤية المملكة 2030 في المنظومة، من خلال رفع جودة الخدمات المقدمة، وتسهيل قدوم قاصدي الحرمين الشريفين، إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية.

ويٌشارك في جلسة الافتتاح بعنوان «الجودة والتنافسية في خدمة ضيوف الرحمن: رؤية مستقبلية»، وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام الفالح، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لتطوير مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة المهندس صالح الرشيد.

وتأتي الجلسة الافتتاحية لمناقشة جهود وزارة الحج والعمرة، في تحسين تجربة ضيوف الرحمن، من خلال تطوير الأنظمة، وتوظيف التقنية، ورفع كفاءة العاملين، والتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية، لتقديم خدمات متميزة ومُيسرة، بأعلى معايير الجودة مع ضمان استدامتها، مع خلال 3 مستهدفات أساسية خلال رحلة ضيوف الرحمن، تشمل: «التحسين، والتنافسية، والاستدامة».

فيما يستعرض وكيل وزارة الداخلية دور الوزارة، واستعداداتها المتعلقة بحفظ أمن وسلامة الحجاج والمعتمرين، من خلال تطوير القطاعات الأمنية المختلفة، وتكاملها والتنسيق بينها، وتوفير الطاقات البشرية المدربة، والعمل على تطوير الخطط الأمنية وتطبيقها باحترافية.

ويُناقش وزير النقل والخدمات اللوجستية، دور الوزارة في وضع الخطط التشغيلية، ومتابعتها خلال موسمي الحج والعمرة، من خلال تطوير وتحسين خدمات النقل في موسم الحج، ومتابعة أداء المرافق، وأعمال الصيانة الوقائية، بهدف ضمان سلامة ضيوف الرحمن وتسهيل تنقلهم بين المشاعر المقدسة، وأداء مناسك الحج بيسر وسهولة.

فيما يُقدم وزير الصناعة والثروة المعدنية، تعريفًا بدور الوزارة في تمكين جميع القطاعات، التي تخدم الحج والعمرة، لتسخير الصناعة لخدمة ضيوف الرحمن، وإثراء تجربتهم، وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويشرح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جهود الرئاسة في موسم الحج والعمرة، من خلال تهيئة الحرمين الشريفين لاستقبال ضيوف الرحمن، والاستعداد البشري والإداري والإرشادي والتقني، لتحسين وتجويد الخدمات المُقدمة للحجاج والمعتمرين، مع مراعاة التنوع الثقافي والمعرفي لهم، والعمل على تكامل وترابط الخدمات، مع مختلف الجهات ذات العلاقة، لضمان الوصول إلى أعلى معايير الجودة والتميز التشغيلي.

وتشمل الجلسة الافتتاحية، مشاركة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، في مشاريع خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تهيئة البنية التحتية الملائمة، التي تلبي تطلعات ورغبات ضيوف الرحمن.

ويُناقش الخبراء والمتخصصون المشاركون، في مؤتمر «إكسبو الحج»، سُبل وضع خارطة طريق لتعزيز وإثراء رحلة الحجاج والمعتمرين، بحضور ومشاركة 81 متحدثًا، من خلال 10 جلسات رئيسية و13 جلسة حوارية، وجلسات «حج توك»، «Hajj Talk»، و36 ورشة عمل، خلال الفترة من 16 – 19 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 9 – 12 يناير 2023.