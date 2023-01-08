تعليق الدراسة غدا في مدارس مكة والطائف والجموم والكامل وبحرة

كما أعلنت إدارة التعليم بالطائف عن استمرار الدراسة عن بعد يوم غد الاثنين وكذلك المحافظات التابعة له تعليمياً؛ وستكون الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.
كما أعلنت جامعةالطائف تعليق الدراسة يوم غدٍ الاثنين 9 يناير 2023؛في جامعة الطائف بالحوية وكافة الفروع، على أن يكون حضور الطلبة عبر"البلاك بورد"ويستمر دوام الموظفين عن بُعد حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.
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