تعليق الدراسة غدا في مدارس مكة والطائف والجموم والكامل وبحرة

أعلنت إدارة التعليم بمكة المكرمة أنه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتوقعة بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة؛ فقد تقرر أن تكون الدراسة عبر منصة مدرستي ليوم غدِ الاثنين 16 /6/ 1444 بمدارس مكة، الجموم، الكامل، بحرة، للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

كما أعلنت إدارة التعليم بالطائف عن استمرار الدراسة عن بعد يوم غد الاثنين وكذلك المحافظات التابعة له تعليمياً؛ وستكون الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.

كما ‏⁧‫أعلنت جامعةالطائف‬⁩ ‏ تعليق الدراسة يوم غدٍ الاثنين 9 يناير 2023؛في جامعة الطائف بالحوية وكافة الفروع، على أن يكون حضور الطلبة عبر"البلاك بورد"ويستمر دوام الموظفين عن بُعد حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.