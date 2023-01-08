السعودية اليوم / تعليق الدراسة الحضورية بمدارس جدة ورابغ وخليص غدًا



جدة 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة جدة تعليق الدراسة حضورياً غدًا، في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص وتحويلها عن بُعد، عبر منصة "مدرستي" للطلبة ومنسوبي المدارس ومكاتب التعليم.

‏وأوضحت أن تعليق الدراسة ليوم غدٍ يأتي بناءًا على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

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19:53ت م

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