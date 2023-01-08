السعودية اليوم / التدريب التقني بالحدود الشمالية يعلن تحويل التدريب ليوم غدٍ -عن بعد



عرعر 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الحدود الشمالية تحويل التدريب ليوم غد -عن بعد-، وذلك في جميع منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة.

ويأتي ذلك نظراً لما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة المتدربين ومنسوبي الإدارة.

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19:42ت م

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