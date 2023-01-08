السعودية اليوم / مفتي السعودية اليوم المملكة يجتمع بوفد الهيئة الملكية للعلا



الرياض 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس

اجتمع سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ, في مقر الرئاسة العامة بالرياض، بوفد الهيئة الملكية لمحافظة العلا يتقدمهم المستشار العام للشؤون القانونية سلطان البوق, وبحضور أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء.

واستُعرضت خلال الاجتماع أعمال الهيئة وما تقوم به من مشاريع وبرامج، إلى جانب مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بمحافظة العلا.

وأثنى سماحته على الدور الذي تضطلع به الهيئة الملكية للعلا في تطويرها وفق ما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة والنهضة التي تشهدها مدن المملكة في ضوء التطورات التي أحدثتها رؤية المملكة 2030.

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19:30ت م

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