السعودية اليوم / ‏تعليم الحدود الشمالية يُعلن تعليق الدراسة الحضورية غداً



عرعر 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية تعليق الدراسة حضورياً غدًا، في جميع مدارس المنطقة وتحويلها -عن بعد-.

‏وأوضح تعليم المنطقة أن ذلك وفقاً لما تم رصده ومتابعته وحرصا على سلامة الجميع، وبناء على ماورد من المركز الوطني للأرصاد، استمرار الدراسة وتحويلها -عن بُعد- عبر ‫منصة "مدرستي‬" ومنصة "روضتي"، في جميع مدارس المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها (للطلاب والهيئتين الإدارية والتعليمية بالمدارس).

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19:26ت م

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