السعودية اليوم / تعليق الدراسة الحضورية غدًا في تعليم وجامعة الطائف



الطائف 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الطائف استمرار الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الاثنين، بمدارس الطائف والمحافظات التابعة له تعليمياً؛ وستكون الدراسة عبر

كما أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية غدًا في المقر الرئيس بالحوية وجميع الفروع التابعة لها، وستكون الدراسة عبر منظومة "البلاك بورد".

وأوضحتا أن التعليق جاء بناء على الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة, وعلى التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد والجهات المعنية, وذلك حفاظاً على سلامة جميع الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية بالجامعة والمدارس ومكاتب التعليم.

// انتهى //

19:25ت م

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الطائف 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسأعلنت إدارة التعليم بمحافظة الطائف استمرار الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الاثنين، بمدارس الطائف والمحافظات التابعة له تعليمياً؛ وستكون الدراسة عبر منصة مدرستي كما أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية غدًا في المقر الرئيس بالحوية وجميع الفروع التابعة لها، وستكون الدراسة عبر منظومة "البلاك بورد".وأوضحتا أن التعليق جاء بناء على الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة, وعلى التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد والجهات المعنية, وذلك حفاظاً على سلامة جميع الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية بالجامعة والمدارس ومكاتب التعليم.// انتهى //19:25ت م0148

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