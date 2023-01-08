السعودية اليوم / "الأفواج الأمنية" بمنطقة عسير تقبض على شخص بحوزته 130 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر



أبها 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن بحوزته 130 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة سراة عبيدة.

وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

// انتهى //

19:24ت م

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