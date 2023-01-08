شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة رونالدو ضد ميسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، موعد المباراة التى ستجمع بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ومنافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو، في اللقاء الودي المرتقب خلال الفترة المقبلة.

توقيت مباراة باريس سان جيرمان والنصر السعودي

وكشف موقع "راديو مونتي كارلو" الفرنسي على أن النجم رونالدو، سيلتقي مجددًا مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك في مباراة ودية بين فريق النصر السعودي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وتقام أحداث مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ضد النصر السعودي، في مباراة استعدادية للعملاق الباريسي، حيث كان من المرتقب إقامتها في يناير الماضي من عام 2022، لكن تم إلغائها بسبب فيروس كورونا.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية، على أن مواجهة النصر السعودي مع نظيره باريس سان جيرمان، من المقرر إقامتها في 19 من شهر يناير الحالي لعام 2023.

النصر يضم رونالدو في صفقة انتقال حر

وكان رونالدو، قد انضم إلى نادي النصر قبل أيام لمدة عامين ونصف العام ليصبح اللاعب الأغلى في العالم براتب يبلغ 200 مليون يورو سنويًا.