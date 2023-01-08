شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة اقتراب نجم بوروسيا دورتموند من الانتقال إلى النصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل مسئولو نادى النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات الأوروبية الكبرى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

رويس على رادار النصر السعودي

وكشف ديرك هيبل وكيل أعمال النجم الألماني ماركو رويس لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، عن حقيقة مفاوضات النصر السعودي مع موكله للحصول على خدماته بالفترة المقبلة.

وتداولت العديد من التقارير الصحفية الألمانية، على أن إدارة نادي النصر السعودي، تهتم بالتعاقد مع ماركو رويس، من أجل تدعيم الخط الهجومي للعالمي، خاصة بعد انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوفه خلال الأسبوع الماضي.

حقيقة مفاوضات النصر مع رويس

وأكد هبل في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، على أنه من الطبيعي أن تهتم الأندية الأخرى بلاعب مثل ماركو، الذي ينتهي عقده في غضون ستة أشهر.

وأوضح ديرك هيبل، أن ماركو رويس شدد دائمًا على مدى قرب دورتموند من قلبه، لكنه أيضًا يريد مواصلة لعب كرة القدم، لفترة أطول.

وأتم وكيل أعمال رويس: "لذلك من الطبيعي أن يتعين علينا النظر في خيارات أخرى".

