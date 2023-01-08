شكرا لقرائتكم مركز إدارة أزمات مكة يحذر من حالة مطرية بجدة الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة، بالجميع في جدة بأخذ الحيطة والحذر، نظرًا لتعرض المحافظة لحالة مطرية تبدأ من مساء اليوم الأحد ويوم غدٍ الاثنين حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد.

وأكد المركز عبر بيان نشرته محافظة جدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، ضرورة الالتزام بتعليمات الجهات المختصة والابتعاد عن أعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع وأماكن تجمعات المياه.

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تعليق الدراسة الحضورية

على جانب آخر، أعلنت إدارة تعليم مكة تعليق الدراسة الحضورية غدًا وتحويلها عن بعد بمدارس مكة والجموم والكامل وبحرة.

وقالت الإدارة في بيان لها إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتوقعة بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة؛ عليه ستكون الدراسة عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الاثنين 16 /6/ 1444 بمدارس مكة، الجموم، الكامل، بحرة، للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة أحيانًا يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم والرياض كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق.