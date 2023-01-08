السعودية اليوم / وزارة الخارجية تعرب عن بالغ حزن وأسف المملكة جراء ما تسبب به حادث تصادم حافلتين في بلدة كافرين بالسنغال



الرياض 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس

أعربت وزارة الخارجية عن بالغ حزن وأسف المملكة العربية

وقدمت الوزارة أحر تعازي وصادق مواساة المملكة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية السنغال، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

// انتهى //

18:50ت م

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الرياض 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسأعربت وزارة الخارجية عن بالغ حزن وأسف المملكة العربية السعودية جراء ما تسبب به حادث تصادم حافلتين في بلدة كافرين وسط جمهورية السنغال، مما أدى إلى وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.وقدمت الوزارة أحر تعازي وصادق مواساة المملكة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية السنغال، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.// انتهى //18:50ت م0146

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