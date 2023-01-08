السعودية اليوم / "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم



مكة المكرمة 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وتؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّن المركز أن الحالة ستبدأ -بمشيئة الله- من الساعة الثالثة صباح غد الاثنين حتى الساعة الخامسة من مساء الغد.

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18:17ت م

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