السعودية اليوم / سفير المملكة يلتقي رئيس المجلس الوطني الجزائري لحقوق الإنسان



الجزائر 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالله بن ناصر البصيري اليوم، رئيس المجلس الوطني الجزائري لحقوق الإنسان عبدالمجيد زعلاني.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون في مجال حقوق الإنسان بين البلدين الشقيقين.

// انتهى //

18:07ت م

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