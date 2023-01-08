السعودية اليوم / قسم الإعلام في جامعة الملك سعود يحتفي بمرور خمسين عاماً على تأسيسه



الرياض 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس

يحتفل قسم الإعلام بجامعة الملك سعود في الأول من شهر رجب القادم الموافق 23 يناير 2023 بمرور خمسين عاماً على تأسيسه.

وبهذه المناسبة تنظم الجامعة على مدار يومين فعاليات تسلط الضوء على مسيرة القسم ونشاطاته، والقفزات النوعية التي حققها في المجالات التعليمية والبحثية والمهنية، ونجاحه خلال الخمسة عقود في مواكبة المستجدات المتلاحقة في المجال الإعلامي.

ويعد القسم، الذي تأسس عام 1392هـ /1972م، أول قسم إعلام في منطقة الخليج، وثاني قسم في العالم العربي، وقد شهد خلال مسيرته التعليمية والمهنية؛ تحولات كبرى نظير التغيرات الهائلة التي حدثت في الساحة الإعلامية وعلوم الاتصال والملتميديا خلال العقود الماضية، واستفاد من التطور المتسارع في التقنيات الحديثة المرتبطة بالعمليات الإعلامية، وتطورات الإعلام إقليميا ودوليا، وتزايد أعداد ومجالات الأبحاث والدراسات المتقدمة، مما فتح الآفاق العلمية والمعرفية أمام الخريجين وتأهيلهم ليكونوا إضافة متقدمة في فروع الإعلام كافة.

وساهم القسم في إثراء الساحة المحلية والإقليمية بأعداد كبيرة من الإعلاميين في التخصصات كافة، فقاموا بالمهام الإعلامية بكفاءة واقتدار، مرتبطين في تخصصاتهم بسوق العمل، ومتسلحين بما تلقوه من علوم في مختلف الفنون الإعلامية.

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17:21ت م

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