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9 فائزين في فئة سيف الملك لون الوضح بمهرجان الإبل

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شكرا لقرائتكم 9 فائزين في فئة سيف الملك لون الوضح بمهرجان الإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وجه نادي الإبل، اليوم الأحد، التهاني للفائزين في فئة سيف الملك للون الوضح، ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الـ 7 والتي انطلقت تحت شعار “همة طويق”.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الإبل على موقع “تويتر” أسماء الفائزين في فئة سيف الملك لون الوضح.

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مهرجان الإبل

وتشهد المملكة حاليًا مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة والذي انطلقت فعالياته في مطلع ديسمبر، وتنتهي في منتصف يناير الجاري.

ويعد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل من أكثر المهرجانات في المنطقة التي حظيت بزيارة أطياف متعددة من الجماهير، حيث يهدف إلى:

ـ الارتقاء بهذا الموروث السعودي الأصيل.

ـ التوعية بأهميته وقيمته الوطنية.

ـ الاستفادة منه ونقله إلى الأجيال الجديدة عبر قنوات مختصة وفعاليات مختلفة خُصصت للأطفال.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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