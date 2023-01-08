إقامة الدعوى الجزائية بحق 591 متهما بتهريب المخدرات إلى المملكة

ذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدعوى الجزائية بحق 591 متهماً بتهريب المخدرات إلى المملكة، وذلك خلال 4 أشهر، بواقع 257 قضية تهريب. وأفادت النيابة أن حبوب الإمفتامين التي حاول الجناة تهريبها بلغت 40 مليون حبة، فيما بلغ وزن الحشيش 2.5 طناً، وبلغ وزن مادة الشبو 800 كيلو وغيرها.



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