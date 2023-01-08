السعودية اليوم / هيئة المسح الجيولوجي تسجل زلزالًا بقوة 7.2 درجات في جمهورية فانواتو



بورت فيلا 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 7.2 درجات على مقياس ريختر اليوم على بعد 40 كيلومترا غربي بورت-أولري في جمهورية فانواتو التي تقع في جنوب المحيط الهادي.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

ولم يصدر تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) بعد الزلزال حسبما ذكر نظام الإنذار الأمريكي من تسونامي.

// انتهى //

16:38ت م

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