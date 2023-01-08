السعودية اليوم / 34 ألف جلسة تأهيلية للعلاج الطبيعي بمستشفى الرس خلال العام 2022م



الرس 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس

كشف تجمع القصيم الصحي أن عدد الجلسات التأهيلية التي عقدها قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الرس خلال العام الميلادي المنصرم 2022 بلغت أكثر من 34 ألف جلسة.

وأوضح التجمع أن جلسات التأهيل والعلاج الطبيعي قدمت لـ 6361 حالة متنوعة، مبيناً أن منها 16090 جلسة للعلاج الطبيعي، و2178 جلسة للأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة، و11972 جلسة للعظام، مشيرًا إلى عقد 56 جلسة للعناية المركزة، و2012 جلسة باطنة عامة، و1575 جلسة أطفال، فيما كانت هناك 118 جلسة أخرى، ليصبح العدد الإجمالي للجلسات التأهيلية 34001 جلسة.

وبيّن التجمع أن قسم التأهيل والعلاج الطبيعي بمستشفى الرس العام يستقبل الحالات المحولة له من أقسام الطوارئ وأقسام التنويم والعناية والعيادات الخارجية والمستشفيات الطرفية، حيث يقوم الطبيب بتحديد مواعيد الجلسات للمريض حسب الاحتياج، كما يضع فريق طبي مؤهل برنامجًا للمتابعة.

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16:36ت م

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