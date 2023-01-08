السعودية اليوم / وفاة خمسة مهاجرين بعد غرق قاربهم قبالة سواحل تونس



تونس 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس

لقي خمسة مهاجرين أفارقة على الأقل مصرعهم وفقد العشرات بعد غرق قاربهم قبالة سواحل تونس أثناء محاولتهم اجتياز البحر الأبيض المتوسط باتجاه إيطاليا.

وأنقذ حرس الحدود البحري التونسي 20 مهاجراً كانوا على متن القارب الذي غرق قبالة سواحل مدينة لواتة بمحافظة صفاقس جنوب تونس.

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15:56ت م

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