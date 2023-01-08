السعودية اليوم / الدفاع المدني يقدم فرضية حية لأهمية كواشف الدخان في معرض وزارة الداخلية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل



الصياهد 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس

تقدم المديرية العامة للدفاع المدني في معرض وزارة الداخلية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الرمحية - الصياهد - شمال شرق مدينة الرياض، برامج ومبادرات توعوية عن أهمية كواشف الدخان في حماية الأرواح والممتلكات.

ويحظى زوار المعرض بدخول قاعة سينما مجهزة بمقاعد وشاشة عرض يتم من خلالها مشاهدة فيلم قصير عن فرضية وأهمية كواشف الدخان في حماية الأرواح والممتلكات، وفي نهايته ستكون هناك تجربة حية بإطلاق دخان وصوت صافرة كاشف الدخان وإخلاء القاعة في مشهد توعوي حي ومباشر للجميع.

يذكر أن معرض وزارة الداخلية يواصل استقبال زواره حتى 15 يناير الجاري، وتقديم خدمات تجديد جواز السفر السعودي وبطاقة الهوية الوطنية، إضافة إلى استعراض البرامج والمبادرات التوعوية وتحدي أبشر، وركن للإعلام الأمني وشهداء الواجب وأحدث التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية والبيئية وميدان للرماية، وإتاحة خدمة تفعيل الحسابات في منصة أبشر، عبر أجهزة إلكترونية وفريق عمل طيلة مدة المهرجان.

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15:52ت م

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