السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة ينزع خلال أسبوع 1.282 لغمًا عبر مشروع "مسام" في اليمن



الرياض 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2023 من انتزاع 1.282 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 6 ألغام مضادة للأفراد، و 123 لغمًا مضاداً للدبابات، و 1.151 ذخيرة غير منفجرة، وعبوتان ناسفتان.

ونزع فريق "مسام" 74 لغمًا مضاداً للدبابات و 250 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، و ذخيرتين غير منفجرتين في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع .

وفي مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة نزع الفريق 23 لغمًا مضادًا للدبابات و89 ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة،

وفي مديرية حريب بمحافظة مأرب جرى نزع لغم واحد مضاد للدبابات .

وفي محافظة شبوة تمكَّن فريق "مسام" من نزع ذخيرة غير منفجرة واحدة في مديرية عين، ولغمين مضادين للدبابات في مديرية بيحان.

كما تمكَّن الفريق في محافظة تعز من نزع 11 لغمًا مضادًا للدبابات و 613 ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية المخاء، و6 ألغام مضادة للأفراد و 12 لغمًا مضادًا للدبابات و 197 ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب، ليصبح عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع "مسام" 380 ألفًا و 887 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن .

وتواصل المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة .

// انتهى //

15:46ت م

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