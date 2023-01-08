السعودية اليوم / مديرة إدارة الدعم المجتمعي بمركز الملك سلمان للإغاثة تلتقي سفيرة السويد لدى المملكة



الرياض 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس

التقت مديرة إدارة الدعم المجتمعي بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتورة هناء عمر، في مقر المركز بالرياض اليوم، سفيرة مملكة السويد لدى المملكة بيترا ميناندر والوفد المرافق لها.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية، ومناقشة تفعيل التعاون بين منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث الذي سيقام خلال شهر فبراير المقبل بالمنتدى الإنساني الأوروبي.

وأشادت السفيرة السويدية بالآلية الاحترافية التي يعمل بها المركز وإعداده وتنسيقه للبرامج الإنسانية والإغاثية، ودعمه المحتاجين في مختلف دول العالم.

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15:45ت م

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