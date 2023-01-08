السعودية اليوم / الربيعة يلتقي سفير مملكة تايلند لدى المملكة



الرياض 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس

التقي معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض اليوم، سفير مملكة تايلند لدى المملكة دام بونتام.

وجرى خلال اللقاء بحث أطر التعاون المشترك بين المملكة وتايلند المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية.

وأبدى السفير التايلندي إعجابه بالمستوى المهني المتطور للمركز، وسمعته الدولية الرائعة في مجال تقديم المعونات ودعم الشعوب المحتاجة حول العالم.

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15:25ت م

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