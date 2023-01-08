شكرا لقرائتكم خبر عن مارشايبوف يعيق مخطط النصر فى الإنتقالات الشتوية الحالية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية فى الساعات الأخيرة، أن نادي النصر أصبح بصدد أزمة جديدة بسبب صانع ألعاب الفريق جلال الدين مارشيبوف، حيث يسعي الفريق النصراوي قى التخلص من نجمه الأوزبكستاني فى الفترة الحالية، بسبب تكرر إصابات اللاعب وعدم إستفادة الفريق به هذا الموسم.

وأضافت التقارير أن النصر ما زال يريد التعاقد مع نجوم أوروبين بخلاف رونالدو، خاصة بعدما توصل الفريق لإتفاق لرحيل نجمه الكاميروني فينيست أبو بكر من أجل قيد النجم البرتغالي، فى الوقت الذي أصبح العالمي مطالبًا برحيل مارشايبوف من أجل قيد الصفقة الأجنبية الجديدة.



موقف اللاعب من الرحيل عن النصر

ومن جانبه يرفض اللاعب محاولات النصر لرحيله فى الفترة الحالية، خاصة أنه أصبح متحمسًا بصورة أكبر لخوض التحديات الكبيرة التى تنتظره، لا سيما بعدما تمكن مسئولي العالمي من ضم رونالدو خلال المريكاتو الحالي، بجانب عدم تلقيه لعروضًا آخري جيدة مقارنة بإستمراره مع فريقه الحالي.



النصر يعبر عن إستيائه بسبب اللاعب

وعبر مسؤلي نادي النصر عن إستيائهم الكبير بسبب عدم قدرة الفريق فى التخلص من اللاعب، والذي بدا أنه يعاني من إصابة مزمنة ستعوقه على العودة للظهور بالشكل المميز الذي ظهر عليه اللاعب من قبل فى بدايته مع الفريق النصراوي.