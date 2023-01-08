شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودي يجهز مفاجأة بالتعاقد مع زيدان.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت بعض التقارير الصحفية مفاجأة من العيار الثقيل حول إمكانية إستقدام الهلال السعودي للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق فى الفترة المقبلة، حيث أكدت أن المدرب يحظي بدعم كبير داخل مسئولي الزعيم الهلالي لتولي المهمة بداية من الموسم المقبل.

وأفادت المصادر أن الهلال السعودي مستعدًا للإطاحة بالمدرب الأرجنتيني رامون دياز فى الفترة المقبلة، بسبب تراجع نتائج الفريق بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة وفقدانه لصدارة المسابقة لصالح النصر والشباب، الشئ الذي سيصعب من مهمة المدرب حال سقوطه فى منافسات كأس العالم القادمة.



موقف زيدان من تدريب الهلال

وبالنظر إلى موقف زيدان فإنه قد سبق وأن رفض تدريب النصر السعودي فى الفترة الماضية، حيث أنه كان ينتظر تدريب المنتخب الفرنسي خلال الآونة الأخيرة، الشئ الذي لم يتحقق للمدرب رغم تلقسه وعودًا مؤكدة بإسناد القيادة الفنية للديوك له عقب مونديال قطر.

ومن المرجح أن تتغير رؤية زيدان الحالية صوب العروض السعودية، لا سيما بعد إنضمام رونالدو إلى النصر وإرتفاع أسهم المنافسة والمشاهدة بالدوري السعودي، مما قد يقرب المدرب بصورة كبيرة لقيادة الهلال خلال المرحلة القادمة.



الهلال يصر على التعاقد مع زيدان

وأكدت بعض المصادر القوية أن نادي الهلال يصر بشكل كبير على تعاقد مع زيدان فى الفترة الحالية، خاصة بعدما رفض المدرب عرضًا مؤخرًا لقيادة المنتخب البرتغالي، الأمر الذي سيساعد بصورة كبيرة لعودة المدرب صوب تدريب الأندية.